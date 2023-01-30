سوق السعودية
"علامات الدولية" تقرر تحويل عدد من أسهمها في "جاهز" إلى شركائها
تمثل الحصة نحو 11.932% من أسهم "جاهز"
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أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز" عن تلقيها، خطاباً من شركة "علامات الدولية"، يفيد بنيتها نقل جزء من حصتها البالغة 1.25 مليون سهم (تعادل ما نسبته 11.932%) من جاهز، وإيداعها في المحافظ الاستثمارية الخاصة بالشركاء الحاليين لشركة علامات بحسب نسب ملكيتهم الحالية.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تلك الخطوة سيترتب عليها تغيير في قائمة كبار الملاك في جاهز.
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وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص.
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