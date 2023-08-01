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شركة رؤوم التجارية
شركة رؤوم التجارية
سوق السعودية

"رؤوم التجارية" توصي بتوزيع 12.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.25 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة رؤوم التجارية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023م، بإجمالي نحو 7.81 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 6.25 مليون سهم.

وقال "رؤوم التجارية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.25 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.

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وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس بتاريخ 3 أغسطس 2023 والمقيدين في سجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

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