"&e المؤسسات" الإماراتية تستحوذ على حصة الأغلبية في منصة "Beehive"

أعلنت شركة "&e المؤسسات"، التابعة لمجموعة "&e"، استكمال الاستحواذ على حصة الأغلبية في "Beehive"، وهي منصّة رقمية خاصة بإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب بيان على "سوق أبوظبي" فإن قيمة عملية الاستحواذ على نسبة 63.3% من "Beehive" وصلت إلى 23.6 مليون دولار.

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وكانت "&e المؤسسات"، أعلنت في بيان سابق أن الخطوة نحو الاستحواذ "Beehive" تهدف إلى الاستفادة من فرص التوسع الواعدة التي تتيحها سوق إقراض هذا القطاع من الشركات.