"e&" الإماراتية للعربية: صفقة الاستحواذ على "كريم" تدعم هذا الهدف!

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "e&" الحياة الإماراتية، خليفة الشامسي، إن صفقة الاستحواذ على 51% من تطبيق "كريم" Super App، تهدف لدعم استراتيجية الشركة الجديدة نحو تعزيز الخدمات الرقمية.

وأضاف الشامسي، في مقابلة مع "العربية"، على هامش مؤتمر قمة دبي للتكنولوجيا المالية، أن استراتيجية "e&" الجديدة والتي أطلقت في نوفمبر 2022، تركز على نمو القطاعات الرقمية في كافة الأسواق التي تعمل بها.

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وذكر أن صفقة الاستحواذ ستدعم فرص تقديم خدمات متكاملة لـ"e&" و"كريم" عبر تطبيق واحد.

وأوضح أن "كريم" تعمل في نحو 78 مدينة.

وفي أبريل الماضي، أعلنت مجموعة &e "اتصالات الإمارات"، عن استحواذها على حصة 50.03% في تطبيق "كريم" بقيمة استثمار 400 مليون دولار.

وقالت مجموعة &e في بيان لسوق أبوظبي المالي، إن استثمارها في "كريم" سيؤدي إلى تسريع تطوير الشركة وإنشاء تطبيق إقليمي متميز.

وأضافت أنه سيتم فصل أعمال شركة "كريم" الخاصة بخدمات سيارات الأجرة والمملوكة بالكامل لشركة "أوبر" من تطبيق careem super App، بينما ستبقى مساهمة في التطبيق.

وسيتم تمويل قيمة الاستثمار البالغة 400 مليون دولار من الرصيد النقدي الحالي، ولا ترتبط الصفقة بأطراف ذات علاقة.