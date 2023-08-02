الأرباح الفصلية لـ"الحفر العربية" ترتفع 23% إلى 140 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية لشركة الحفر العربية، ارتفاع صافي أرباح الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 22.81% إلى 140 مليون ريال، مقابل 114 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 0.71% في الربع الثاني، قياسا على أرباح 141 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن السبب في ارتفاع الإيرادات نتج عن عمل الحفارتين البحريتين الجديدتين (AD110) و(AD120) والذي تم البدء في تشغيلهما في ديسمبر عام 2022.

وأشارت الشركة إلى نمو الإيرادات بنسبة 21.13% إلى 791 مليون ريال في الربع الثاني، قياسا على 653 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وقعت شركة "الحفر" العربية، يوم الاثنين، عقوداً طويلة الأجل لـ10 منصات حفر برية مع "أرامكو السعودية"، حيث تصل القيمة الإجمالية للعقود ما يزيد عن 3 مليارات ريال.

وأوضحت الشركة أن مدة العقد 5 سنوات من تاريخ بدء عمليات الحفر، مضيفة أنها ستقوم بتزويد 10 منصات حفر برية جديدة مع أطقم كاملة للقيام بعمليات الحفر والتنقيب، ضمن البرنامج غير التقليدي لشركة "أرامكو" في السعودية.

وأضاف بيان الشركة أن إجمالي عدد الحفارات المتعاقد عليها بعد توقيع هذه العقود سيكون 45 منصة حفر برية و 12 وحدة بحرية.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الثاني من السنة المالية 2024.