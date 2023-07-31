نفط وغاز
"الحفر العربية" توقع عقود 10 منصات للغاز مع "أرامكو" بـ3 مليارات ريال
مدة العقد تصل إلى 5 سنوات
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قالت شركة "الحفر" العربية إنها وقعت عقوداً طويلة الأجل لـ10 منصات حفر برية مع أرامكو السعودية، حيث تصل القيمة الأجمالية للعقود ما يزيد عن 3 مليار ريال.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" السعودية اليوم الاثنين، أن مدة العقد 5 سنوات من تاريخ بدء عمليات الحفر، مضيفة أنها ستقوم بتزويد 10 منصات حفر برية جديدة مع أطقم كاملة للقيام بعمليات الحفر والتنقيب، ضمن البرنامج غير التقليدي لشركة "أرامكو" في السعودية.
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وأضاف بيان الشركة أن إجمالي عدد الحفارات المتعاقد عليها بعد توقيع هذه العقود سيكون 45 منصة حفر برية و 12 وحدة بحرية.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الثاني من السنة المالية 2024.
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