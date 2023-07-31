"الحفر العربية" توقع عقود 10 منصات للغاز مع "أرامكو" بـ3 مليارات ريال

قالت شركة "الحفر" العربية إنها وقعت عقوداً طويلة الأجل لـ10 منصات حفر برية مع أرامكو السعودية، حيث تصل القيمة الأجمالية للعقود ما يزيد عن 3 مليار ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" السعودية اليوم الاثنين، أن مدة العقد 5 سنوات من تاريخ بدء عمليات الحفر، مضيفة أنها ستقوم بتزويد 10 منصات حفر برية جديدة مع أطقم كاملة للقيام بعمليات الحفر والتنقيب، ضمن البرنامج غير التقليدي لشركة "أرامكو" في السعودية.

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وأضاف بيان الشركة أن إجمالي عدد الحفارات المتعاقد عليها بعد توقيع هذه العقود سيكون 45 منصة حفر برية و 12 وحدة بحرية.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الثاني من السنة المالية 2024.