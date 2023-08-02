تراجع الأرباح الفصلية لـ"أبو معطي للمكتبات" 37.6% إلى 2.7 مليون ريال

انخفض صافي ربح شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات أبو معطي" بنسبة 37.6% إلى 2.7 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2023 مقابل 4.31 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن انخفاض صافي الربح فى الربع الأول من العام المالي الذي يبدأ مطلع أبريل مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 37.59% ويرجع ذلك إلى انخفاض المبيعات بنسبة 20.73% نتيجة انخفاض مبيعات الأحبار في الشركة التابعة "شركة الموجة للتجارة" خلال الربع الأول بسبب الغاء اتفاقية توزبع الأحبار مع المورد.

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ارتفع صافي الربح في الربع المنتهي في 30 يونيو الماضي مقارنة بالربع السابق على الرغم من انخفاض المبيعات في الربع الحالي بنسبة 21.27% ،يعود ذلك إلى انخفاض المصاريف التشغيلية خلال الربع الحالي بالإضافة إلى تسجيل خسائر انخفاض في قيمة الشهرة خلال الربع السابق.

وانخفضت مبيعات الشركة في الربع الأول من عامها المالي بنسبة 20.7 % إلى نحو 50 مليون ريال مقابل نحو 63 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.