عمومية "أماك" تعتمد زيادة رأسمالها إلى 900 مليون ريال

قالت شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" إن الجمعية العامة غير العادية وافقت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 660 مليون ريال إلى 900 مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين.

وأكدت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" أنه سيتم منح سهم واحد مقابل كل 2.75 سهم، ليصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 90 مليون سهم، بقيمة مدفوعة بالكامل قدرها 10 ريالات للسهم الواحد العادي، مضيفة أن زيادة رأسمال الشركة ستتم من خلال رسملة 240 مليون ريال من بند علاوة إصدار الأسهم.

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وأشار البيان إلى أن تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وتابعت الشركة: "في حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم".

من جانبها، أعلنت تداول السعودية، في بيان، عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة المصانع الكبرى للتعدين على أساس سعر 58.10 ريال لهذا اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023، وإلغاء الأوامر القائمة.

وأوضحت "تداول"، أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 6 أغسطس 2023.