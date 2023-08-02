"العبيكان" توقع اتفاقية شراكة مع مصنع "الإسراء لتصنيع وسباكة الألومنيوم"

قرر مجلس إدارة شركة "العبيكان" للزجاج المضي قدماً في مشروع امتلاك مصنع "الإسراء لتصنيع وسباكة الألومنيوم"، وتوقيع اتفاقية الشراكة بتكلفة إجمالية تبلغ 73 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية، اليوم الأربعاء، أن ملكية "العبيكان" في المشروع ستكون 60%، وملكية شركة مصنع "الإسراء" 40%، وسيتم تمويل ملكيتها في المشروع الجديد عن طريق المصادر الذاتية إضافة إلى القروض التمويلية عن طريق صناديق الإقراض الحكومية.

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وقالت العبيكان في البيان إنه سيتم الإعلان لاحقاً عن الأثر المالي للصفقة على الشركة وأي تطورات جوهرية في هذا الشأن.

ووقعت شركة "العبيكان للزجاج" بتاريخ 16 يوليو الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مصنع الإسراء لتصنيع وسباكة الألومنيوم بهدف التعاون في تملك وتشغيل منشأة لسبك الألومنيوم وتصنيعه.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" آنذاك، إن المذكرة مدتها 3 أشهر من تاريخ التوقيع قابلة للتجديد، ويتضمن موضوع المذكرة،مناقشة طرق الشراكة في المشروع المشترك لتملك وتشغيل منشأة لسبك الألومنيوم وتصنيعه، و إنتاج منتجات عالية الجودة ، ويقع المشروع في منطقة مدن الصناعية بالمدينة المنورة،في المملكة العربية السعودية.