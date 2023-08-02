15 أغسطس.. "زجاج" توزع 5%أرباحا نقدية عن النصف الأول

تبدأ شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2023 اعتبارا من يوم 15 أغسطس الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن مجلس الإدارة كان قد أقر التوزيعات بتاريخ 27 يوليو 2023وسوف يتم توزيع الأرباح في الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية في تداول طبقاً لسجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وذلك في جميع المصارف بواقع (0.50) نصف ريال للسهم الواحد.

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وسوف تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بعملية التوزيع للمساهمين المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم.

وذكرت الشركة في وقت سابق أن توزيعات الأرباح النقدي عن النصف الأول من العام 2023، تبلغ إجمالا نحو 16.45 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 32.9 مليون سهم.

وقالت "زجاج"، إن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

ودعت الشركة المساهمين إلى تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة.

وذكرت أن المستثمرين غير المقيمين ستخضع توزيعاتهم النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.