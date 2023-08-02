24 أغسطس.. "النهدي الطبية" توزع 25% أرباحاً نقدية عن النصف الأول من 2023

قرر مجلس إدارة شركة النهدي الطبية بتاريخ 1 أغسطس 2023، توزيع أرباح نقدية بنسة 25% عن النصف الأول من العام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن إجمالي المبلغ الموزع 325 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 130 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 2.5 ريال سعودي لكل سهم، تعادل 25% من القيمة الاسمية للسهم.

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وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم 10 أغسطس 2023م الموافق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية، وتاريخ التوزيع 24 أغسطس 2023.

وذكرت الشركة أن توزيع الأرباح سيتم عن طريق الإيداع آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة المساهمين لدى جميع البنوك عن طريق شركة مركز ايداع للأوراق المالية، وستخضع توزيعات المستثمرين الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وكشفت الشركة في وقت سابق اليوم عن تراجع صافي الربح بشكل طفيف بلغت نسبته 1.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 265 مليون ريال، مقابل 268.5 مليون ريال،ونما صافي الربح بنسبة 8.5% تقريبا مقارنة بالربع الأول من العام الجاري الذي شهد تحقيق أرباح بقيمة 244.3 مليون ريال.