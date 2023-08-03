أرباح "أنابيب السعودية" تقفز 645% إلى 87.5 مليون ريال خلال الربع الثاني

قفز صافي ربح الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية" بنسبة 645% إلى 87.5 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 12 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن السبب في نمو صافي الربح هو ارتفاع الربح الإجمالي إلى 92.58 مليون ريال في الربع الثاني 2023م من 27.28 مليون ريال في الربع الثاني 2022م، نتيجة زيادة حجم المبيعات (والذي يرجع جزئيا للاستحواذ على الشركة العالمية للأنابيب) وتحسن الكفاءة والمزيج البيعي.

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وسجلت الشركة مكسبا من شراء بسعرٍ مغرٍ بمبلغ 40.33 مليون ريال في الربع الثاني 2023م نتيجة الإستحواذ على حصة إضافية بنسبة 22.27% في الشركة العالمية للأنابيب، وبذلك تمتلك الأنابيب السعودية حاليا حصة ملكية إجمالية فيها تبلغ 57.27%.

وأوضحت أنه كان مقابل هذه التغيرات الايجابية تسجيل خسارة استبعاد حصة حقوق الملكية المحتفظ بها في السابق من قبل الشركة في الأعمال المستحوذ عليها بمبلغ 9.68 مليون ريال في الربع الثاني 2023م، وارتفاع صافي مصاريف زكاة وضريبة دخل إلى 9.17 مليون ريال في الربع الثاني 2023م من 2.66 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، وارتفاع المصاريف التمويلية إلى 7.57 مليون ريال في الربع الثاني 2023 نتيجة توحيد نتائج ما بعد الاستحواذ للشركة العالمية للأنابيب.

وأشارت إلى ارتفاع المصاريف الإدارية إلى 8.86 مليون ريال في الربع الثاني 2023م من 5.57 مليون ريال في الربع الثاني 2022م و (يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى توحيد نتائج ما بعد الاستحواذ للشركة العالمية للأنابيب )، وتسجيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بلغ (1.62) مليون ريال في الربع الثاني 2023م مقارنة بعكس مخصص بلغ 1.13 مليون ريال في الربع الثاني 2022م.

وخلال النصف الأول من العام الجاري سجل صافي أرباح شركة "أنابيب السعودية" 93.8 مليون ريال مقابل 26.27 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي وبنمو نسبته 257%.