انخفاض الأرباح الفصلية لـ"مرافق" 39% إلى 159.4 مليون ريال

انخفض صافي ربح شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 39.12% إلى 159.4 مليون ريال تقريبا، مقابل 261.82 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس فصلي سجل صافي أرباح الشركة ارتفاعا بنسبة 49.35%، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري الذي شهد تحقيق صافي ربح 106.72 مليون ريال.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الخميس إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الثاني من العام يعود إلى ارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض في إيرادات الشركة التشغيلية، على الرغم من انخفاض في مخصص الزكاة والضريبة.

وتراجع صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 34.26% إلى 270.37 مليون ريال ، مقابل 547.66 مليون ريال في الفترة المقابلة من العم الماضي.

وعزت الشركة تراجع الأرباح نصف السنوية إلى ارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض في إيرادات الشركة التشغيلية، على الرغم من انخفاض في مخصص الزكاة والضريبة.

وقرر مجلس إدارة شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع توزيع 11% أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2023م بإجمالي 275 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح250 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع1.1 ريال.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الأحد 13 أغسطس 2023م، تاريخ التوزيع يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023م.