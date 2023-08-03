"البحر الأحمر العالمية" توصي بزيادة رأسمالها بـ374 مليون ريال عبر تحويل ديون

قالت شركة البحر الأحمر العالمية، إن مجلس إدارتها أوصى في اجتماعه حيال الخسائر المتراكمة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لمجموعة الدباغ والبالغ قيمته نحو 80.23 مليون ريال.

وبحسب بيان على "تداول السعودية"، فإنه سيجري رسملة الدين الذي سينشئ عن الاستحواذ على شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة "فيرست فيكس" والبالغ 294 مليون ريال، وسيبلغ إجمالي التحويل 374.23 مليون ريال هو الزيادة الشاملة في رأس المال.

مادة اعلانية

وأشار البيان إلى أن الشركة تهدف من تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة والوضع الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في رأس المال لن تؤدي إلى أي مسؤولية مالية ولا تتطلب أي مساهمة نقدية من المساهمين.

يذكر أنه يجب على الشركة الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، ومن بينها الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل الديون.