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شركات

"السعودية للتموين" تمدد عقدها مع "طيران أديل" بـ 120 مليون ريال!

يحق للشركة بيع التجزئة للأطعمة والمشروبات على متن الطائرات

دبي - العربية.نت
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جددت شركة الخطوط السعودية للتموين، عقدها مع شركة "طيران أديل" - إحدى الشركات التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية -، لتقديم خدمات التموين وحق بيع التجزئة للأطعمة والمشروبات ومنتجات أخرى على متن الطائرات.

وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، أن مدة العقد تمتد إلى 4 سنوات، وبقيمة عقدية تقديرية تقدر بـ 120 مليون ريال.

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وتتوقع الشركة أن يؤثر تجديد هذا العقد بشكل إيجابي على نتائجها المالية اعتباراً من الربع الثالث من عام 2023م، مما يساهم في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز مجموعة أعمالها مع مجموعة شركات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

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وأوضح البيان أن بداية تأثير العقد على نتائج أعمال الشركة بشكل إيجابي اعتباراً من الربع الثالث من عام 2023.

ارتفع صافي أرباح شركة الخطوط السعودية للتموين "التموين" بنسبة 46.44% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 63.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 43.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربع سنوي، زاد صافي أرباح "التموين" بنسبة 11.56% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 57.1 مليون ريال في الربع الأول.

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