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البنك الأهلي الكويتي
بورصة الكويت

المركزي يسمح للبنك الأهلي الكويتي باسترداد سندات مصدرة قيمتها 300 مليون دولار

السندات مصدرة في 25 سبتمبر2018

الكويت - رويترز
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قال البنك الأهلي الكويتي، إنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي باسترداد سندات مصدرة بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2018 بقيمة 300 مليون دولار.

وقال البنك الأهلي في بيان للبورصة يوم الخميس، إن هذه السندات كانت ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال المصدر، مبينا أنه لا يوجد أثر لهذه الخطوة على المركز المالي للبنك.

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وفي يونيو/حزيران أبرم البنك اتفاقا للحصول على تسهيلات قرض آسيوي مجمع بقيمة 600 مليون دولار، كما حصل على موافقة بنك الكويت المركزي على زيادة رأس المال بقيمة 50 مليون دينار (162.65 مليون دولار) عن طريق إصدار أسهم جديدة.

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