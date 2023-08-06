أرباح "أماك" تهبط 74% إلى 10.6 مليون ريال في الربع الثاني من 2023

تراجع صافي أرباح شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" بنسبة 73.7% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 10.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 40.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس فصلي، تراجعت أرباح "أماك" بنسبة 67.7% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 32.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي.

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وقالت الشركة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب التراجع في صافي الربح خلال الربع الحالي يعود إلى انخفاض أسعار النحاس و الزنك، وانخفاض كمية مبيعات النحاس والذهب، وزيادة تكلفة المبيعات بسبب ارتفاع تكلفة الإطفاء.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بسبب تسجيل مصاريف التعويض على أساس الأسهم للموظفين خلال الربع الحالي، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب وزيادة كمية مبيعات الزنك، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق.