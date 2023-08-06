أرباح "هرفي الغذائية" تتراجع 79% إلى 4.5 مليون ريال في الربع الثاني

تراجع صافي أرباح شركة هرفي للخدمات الغذائية بنسبة 78.68% إلى 4.53 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 21.28 مليون ريال صافي أرباح في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى أساس فصلي تحولت الشركة للربحية خلال الربع الثاني من 2023، مقابل خسائر بقيمة 12.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إجمالي المبيعات في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 288.2 مليون ريال مقابل 298.08 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع نسبته 3.31%.

وقالت إن سبب انخفاض صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات، بالإضافة إلى زيادة نسبة تكلفة المبيعات، وزيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض الإيرادات الأخرى، وزيادة مصروف الزكاة، على الرغم من انخفاض المصاريف التمويلية.

وخلال الـ 6 أشهر الأولى من 2023، تحولت الشركة للخسائر بقيمة 8.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح بقيمة 47.99 مليون ريال في النصف الأول من 2022.