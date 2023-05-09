"هرفي للأغذية " تسجل نحو 13 مليون ريال صافي خسارة في الربع الأول
انخفضت الخسائر بنسبة 80.5 % عن الربع السابق
سجلت شركة هرفي للخدمات الغذائية صافي خسارة بقيمة 12.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 26.7 مليون ريال صافي أرباح في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء إن إجمالي المبيعات في الربع الأول من العام الجاري بلغ 275 مليون ريال مقابل 330.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع نسبته 16.9% تقريبا.
وقالت إن سبب تسجيل صافي خسائر خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بصافى ربح خلال الربع المماثل من عام 2022 يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات بنسبة 16.8% والتى ساهم فيها التغيير الموسمي الجزئي لبداية شهر رمضان في الربع الأول من عام 2023 مقارنة ببدايته بالربع الثاني من عام 2022، بالاضافة إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق، على الرغم من انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية والمصاريف التمويلية وزيادة الإيرادات الأخرى.
وانخفض صافي خسائر الشركة في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 80.5% مقابل الربع الرابع من العام الماضي الذي سجلت فيه خسائر بلغت 65.99 مليون ريال.
وأوضحت أن سبب انخفاض صافي الخسائر خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بصافي الخسائر بالربع السابق من عام 2022 يعود إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية والمصاريف التمويلية، وزيادة الإيرادات الأخرى، كما يعود سبب تسجيل صافي خسائر خلال الربع الأول من عام 2023 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 12.5% مقارنة بالربع السابق.
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