ارتفاع أرباح "الكيميائية" 92% إلى 26.5 مليون ريال في الربع الثاني

أظهرت النتائج الأولية لشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية"، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 92.4% خلال الربع الثاني من 2023 إلى 26.55 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 13.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2022.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح "الكيميائية" بعد الزكاة والضريبة بنسبة 17.7% في الربع الثاني، مقارنة مع أرباح بـ 32.2 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود بشكل رئيس إلى زيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن أسعار بعض المنتجات وتحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات بالرغم من ارتفاع تكاليف التمويل ومخصص الزكاة والضريبة.