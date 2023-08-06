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مطاعم بيت الشطيرة برغرايززر
شركة مطاعم بيت الشطيرة- " برغرايززر"
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "برغرايززر" 9.6% في النصف الأول

ارتفاع عدد الفروع إلى 103

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة- " برغرايززر" بنسبة 9.61% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 3.26 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 2.98 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الأرباح في النصف الأول من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة بنسبة 9.2% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات الفرع الواحد وارتفاع عدد العملاء.

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من ناحية أخرى، ارتفع عدد الفروع إلى 103 بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 101 فرع بنهاية نفس الفترة من العام السابق. وتم إضافة 7 فروع جديدة وإغلاق 5 فروع منذ نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.

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وعلى الرغم من ارتفاع في عدد العملاء، إلا أن متوسط قيمة الفاتورة انخفضت.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 6.6% بسبب زيادة متوسط المبيعات لكل فرع، فيما انخفض هامش الربح الإجمالي من 28.42% في نفس الفترة من العام السابق إلى 27.75% في الفترة الحالية بسبب الزيادة في تكلفة الغذاء.

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