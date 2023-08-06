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بنك التجاري الكويتي
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تضاعف أرباح "التجاري الكويتي" في الربع الثاني

إلى أكثر من 143 مليون دولار

الكويت - رويترز
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أعلن البنك التجاري الكويتي، اليوم الأحد، تحقيقه أرباحاً قدرها 44.115 مليون دينار (143.55 مليون دولار) في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع 21.72 مليون دينار قبل عام، بزيادة نسبتها 103%.

وأظهرت النتائج التي نشرها البنك على موقع البورصة الكويتية أن ربحه الصافي نصف السنوي بلغ 69.191 مليون دينار في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي مقارنة بمبلغ 43.95 مليون دينار في الفترة ذاتها قبل عام.

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وعزا البنك الارتفاع في أرباحه نصف السنوية إلى "زيادة إيرادات الفوائد والاستردادات مقابل المخصصات التي كان قد تم تكوينها في فترات سابقة والتي عوضت بشكل جزئي الزيادة في المصاريف التشغيلية".

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