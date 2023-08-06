نمو الأرباح الفصلية لمجموعة "سليمان الحبيب" 22% إلى 487 مليون ريال

أظهرت البيانات المالية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، ارتفاع صافي أرباح الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 22.3% إلى 486.97 مليون ريال، قياسا على 398 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح المجموعة بنسبة 0.47% في الربع الثاني، قياسا على أرباح بقيمة 489.27 مليون ريال في الربع الأول من العام.

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وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة يعود إلى نمو الإيرادات بنسبة 12.82% في الربع الثاني من العام 2023، لتصل إلى 2.272 مليار ريال، مقارنة بـ 2.014 مليار ريال بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة لاستمرار النمو في القطاعات التشغيلية للمجموعة.

ويعود النمو في الإيرادات خلال الربع الثاني من العام 2023م للنمو في كل من قطاعي المستشفيات والصيدليات، نتيجة الزيادة في أعداد المراجعين وكذلك الزيادة في نسب الإشغال في أقسام التنويم وتاثيرها الايجابي على مبيعات قطاع الصيدليات، وذلك مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأشارت الشركة إلى رتفاع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ("EBITDA") خلال الربع الثاني من العام 2023م حيث بلغ 615.61 مليون ريال سعودي وبنسبة نمو قدرها 16.88%، كما ارتفعت نسبة هامش الربح "EBITDA" لتصل الى 27.09% مقارنة بـ 26.15% للربع المماثل من العام السابق.

وبينت الشركة أن صافي الدخل ارتفع خلال الربع الثاني من العام 2023م بنسبة قدرها 22.31% ، ليبلغ 486.97 مليون ريال وبارتفاع في نسبة هامش صافي الدخل بمقدار 1.66% حيث بلغت 21.43% مقارنة بـ 19.77% خلال الربع المماثل من العام السابق، حيث ارتفع صافي الدخل نتيجة لنمو الإيرادات، والزيادة في أعداد المراجعين ونسب الإشغال في أقسام التنويم.