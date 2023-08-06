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الخريف تستلم ترسية 4 مشاريع
الخريف لتقنية المياه
سوق السعودية

"الخريف" تحصل على عقد من "المياه الوطنية" بـ 1.6 مليار ريال

العقد يتضمن تشغيل وصيانة لمحطات الصرف الصحي بمنفوحة "مدينة الرياض"

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة "الخريف" عن توقيع عقد التشغيل والصيانة طويلة الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمنفوحة (الحزمة الخامسة) مع شركة "المياه الوطنية" ولمدة 15 سنة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة العقد تبلغ 1.62 مليار ريال.

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وأوضحت أن المشروع يتضمن تشغيل وصيانة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي (الحزمة الخامسة) بمنفوحة "مدينة الرياض".

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تجدر الإشارة أن محطات المعالجة في هذه الحزمة هي: محطة معالجة مياه الصرف الصحي منفوحة الشمالية، محطة معالجة مياه الصرف الصحي منفوحة الشرقية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي منفوحة المرحلة الرابعة.

و"تمتد أعمال التصميم وإعادة التأهيل على مرحلتين ولفترة 36 شهرا بالتزامن مع أعمال التشغيل والصيانة التي تبدأ من بداية العقد ولمدة 15 سنة (180 شهرا). وتبلغ سعة المعالجة التصميمية الإجمالية للمحطات الثلاثة 700000 متر مكعب/يوم".

وأشارت إلى أن الأثر المالي للمشروع سينعكس في الربع الثالث من عام 2023.

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