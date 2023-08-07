تراجع أرباح "الإسمنت السعودية" 17% إلى 85.2 مليون ريال بالربع الثاني
أرجعته إلى انخفاض قيمة وكميات المبيعات المحلية وزيادة المصروفات
تراجعت أرباح شركة "الإسمنت السعودية" بنسبة 16.88% في الربع الثاني من 2023 إلى نحو 85.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 102.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.
وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 31.18%، مقارنة بصافي أرباح بلغ 123.8 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023.
وقالت "الإسمنت السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع صافي الربح في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، يرجع إلى انخفاض قيمة وكميات المبيعات المحلية رغم ارتفاع قيمة و كميات المبيعات الإجمالية، وكذلك ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصاريف الادارية والعمومية، وارتفاع مصاريف التمويل، وانخفاض حصة الشركة في ربح شركة زميلة وانخفاض الإيرادات الأخرى.
وأضافت أن أرباح النصف الأول من 2023، ارتفعت بنسبة 27.67% إلى 209 مليون ريال، مقابل أرباح 163.7 مليون ريال في النصف المقارن من 2022.
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