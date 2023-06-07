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الإسمنت السعودية
الإسمنت السعودية
سوق السعودية

"الإسمنت السعودية" توصي بتوزيع 15% أرباحاً نقدية عن النصف الأول من 2023

إجمالي التوزيعات يبلغ 229.5 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "الإسمنت السعودية" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2023 بنسبة 15%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي التوزيعات 229.5 مليون ريال، موزعاً على عدد أسهم 153 مليون سهم، بواقع 1.5 ريال للسهم.

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وأضافت أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 11 يونيو 2023، المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وأوضحت أن صرف الأرباح سيبدأ يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وبالصرف المباشر للمساهمين أصحاب الشهادات عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية لأي من فروع بنك الرياض.

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