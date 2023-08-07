سوق السعودية
تعيين عبدالله الغبين رئيسا لمجلس إدارة "أسمنت الجوف".. وعبدالكريم النهير عضوا منتدبا
لمدة 4 سنوات تنتهي في 5 أغسطس2027م
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أعلنت شركة "أسمنت الجوف"، عن قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتشكيل اللجان.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه تقرر تعيين المهندس عبدالله بن عودة الغبين رئيسا لمجلس الإدارة، والمهندس أحمد بن محمد الفالح نائبا لرئيس المجلس، و عبدالكريم بن محمد النهير عضوا منتدبا ورئيساً تنفيذياً.
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وبحسب البيان، تسري هذه القرارات اعتباراً من بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ 6 أغسطس 2023 ولمدة 4 سنوات ميلادية وتنتهي في 5 أغسطس2027م.
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