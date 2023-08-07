"أسمنت العربية" توصي بتوزيع 7.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

أعلنت شركة الأسمنت العربية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023، بإجمالي 75 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 100 مليون سهم.

وقالت "أسمنت العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

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وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الخميس 23 المحرم 1445هـ الموافق 10 أغسطس 2023، والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع 8 صفر 1445 هـ.

كان صافي أرباح شركة الأسمنت العربية قد تراجع بنسبة 37.78% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 28 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 45 مليون ريال صافي الربح في الربع المماثل من 2022.

وتراجع صافي أرباح "أسمنت العربية" بنسبة 11.16% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 77.2 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 86.9 مليون ريال في النصف الأول من 2022.