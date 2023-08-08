قفزة في أرباح "أسمنت تبوك" الفصلية بنسبة 300% إلى 9.97 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة "أسمنت تبوك" بنسبة 300.4% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 9.97 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 2.49 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 48.48% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 19.35 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع أرباح الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض تكلفة المبيعات، وتراجع تكلفة التمويل.

وأشارت إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى، وحصول الشركة على توزيعات من الاستثمار في أدوات حقوق ملكيه في شركة "طاقه" بمبلغ 5.08 مليون ريال.

وتحولت الشركة للربحية في النصف الأول من 2023، بقيمة 29.31 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل خسائر بقيمة 4.43 مليون ريال في النصف المقارن قبل عام.