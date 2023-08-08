نمو أرباح "أسمنت المدينة" 23.6% إلى 52 مليون ريال في النصف الأول

انخفض صافي ربح شركة أسمنت المدينة في الربع الثاني من العام الجاري بمعدل طفيف بلغ 2.21%، إلى 24.29 مليون ريال، مقابل 24.84 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وسجلت إيرادات الشركة في الربع لثاني من العام الجاري 77.79 مليون ريال، مقابل 89.23 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي وبتراجع نسبته 12.82%.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها حققت صافي ربح بلغ 51.88 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري وبنمو نسبته 23.55%، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي الذي شهد تحقيق أرباح بلغت نحو 42 مليون ريال.

وعزت الشركة السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض كمية المبيعات.

أما سبب زيادة صافي الربح في النصف الأول من العام الجاري فيعود إلى ارتفاع قيمة المبيعات والإيرادات الأخرى.