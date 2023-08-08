اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار شركة أسمنت المدينة مناسبة
شعار شركة أسمنت المدينة
سوق السعودية

نمو أرباح "أسمنت المدينة" 23.6% إلى 52 مليون ريال في النصف الأول

بسبب ارتفاع قيمة المبيعات والإيرادات الأخرى

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

انخفض صافي ربح شركة أسمنت المدينة في الربع الثاني من العام الجاري بمعدل طفيف بلغ 2.21%، إلى 24.29 مليون ريال، مقابل 24.84 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وسجلت إيرادات الشركة في الربع لثاني من العام الجاري 77.79 مليون ريال، مقابل 89.23 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي وبتراجع نسبته 12.82%.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها حققت صافي ربح بلغ 51.88 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري وبنمو نسبته 23.55%، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي الذي شهد تحقيق أرباح بلغت نحو 42 مليون ريال.

"سيرا القابضة" تحقق 67  مليون ريال أرباحا صافية في الربع الثاني شركات سوق السعودية "سيرا القابضة" تحقق 67  مليون ريال أرباحا صافية في الربع الثاني

وعزت الشركة السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض كمية المبيعات.

أما سبب زيادة صافي الربح في النصف الأول من العام الجاري فيعود إلى ارتفاع قيمة المبيعات والإيرادات الأخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مصري ينحر زوجته وبناته الـ4.. جيرانه يروون التفاصيل مصري ينحر زوجته وبناته الـ4.. جيرانه يروون التفاصيل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط