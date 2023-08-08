"أليانز إس إف" تتحول للربحية بـ 13.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2023
الشركة تسجل أرباحا بقيمة 26.67 مليون ريال بالنصف الأول من 2023
تحولت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني "أليانز إس إف"، للربحية في الربع الثاني من 2023، لتحقق 13.16 مليون ريال قبل الزكاة، مقارنة بصافي خسائر بقيمة 4.82 مليون ريال قبل الزكاة في الربع الثاني من 2022.
وانخفض صافي أرباح "أليانز إس إف" بنسبة 2.53% في الربع الثاني من 2023، مقابل 13.5 مليون ريال أرباحا في الربع الأول من 2023.
وقالت "أليانز إس إف" في بيان على "تداول السعودية"، إن سبب تحقيق صافي أرباح قبل الزكاة في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر في الربع المقارن قبل عام، يعود بشكل رئيسي إلى تحسن نتائج خدمات التأمين و ذلك نتيجة انخفاض في عقود إعادة تأمين. بالإضافة الى ارتفاع العائد على الاستثمارات بنسبة 724% خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وتحولت الشركة للربحية في النصف الأول من 2023، بقيمة 26.67 مليون ريال قبل الزكاة، مقابل خسائر بقيمة 6.28 مليون ريال قبل الزكاة في النصف المقارن قبل عام.
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