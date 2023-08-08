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الأنابيب السعودية
شركة السعودية لأنابيب الصلب
سوق السعودية

"أنابيب السعودية" تفوز بعقد من "أرامكو" بـ 302 مليون ريال

مدة العقد 12 شهراً

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة السعودية لأنابيب الصلب، عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بنحو 301.9 مليون ريال.

وقالت "الأنابيب السعودية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة العقد 12 شهراً.

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وأضافت أن الأثر المالي لهذا العقد ينعكس في الربع الأول والثاني من العام المالي 2024م.

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