"أنابيب السعودية" تفوز بعقد من "أرامكو" بـ 302 مليون ريال

أعلنت شركة السعودية لأنابيب الصلب، عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بنحو 301.9 مليون ريال.

وقالت "الأنابيب السعودية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة العقد 12 شهراً.

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وأضافت أن الأثر المالي لهذا العقد ينعكس في الربع الأول والثاني من العام المالي 2024م.