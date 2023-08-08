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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
سوق السعودية

"البحري" تمدد مذكرة التفاهم مع مجموعة "عجلان" لدراسة إنشاء شركة جديدة للسفن

لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ انتهائها بنفس الشروط والأحكام السابقة

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، عن تمديد مذكرة التفاهم غير ملزمة مع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة لبحث سبل الشراكة لإنشاء شركة جديدة تختص في بناء وتملك طرازات متنوعة من السفن.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تم تمديد مذكرة التفاهم، لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ انتهائها بنفس الشروط والأحكام السابقة.

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وفي ديسمبر 2022، أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة "عجلان" وإخوانه القابضة لبحث سبل الشراكة لإنشاء شركة جديدة تختص في تملك وتشغيل طرازات متنوعة من السفن.

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وذكرت الشركة أن مدة المذكرة 6 أشهر من تاريخ توقيع المذكرة قابلة للتمديد.

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