سوق السعودية
"البحري" تمدد مذكرة التفاهم مع مجموعة "عجلان" لدراسة إنشاء شركة جديدة للسفن
لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ انتهائها بنفس الشروط والأحكام السابقة
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، عن تمديد مذكرة التفاهم غير ملزمة مع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة لبحث سبل الشراكة لإنشاء شركة جديدة تختص في بناء وتملك طرازات متنوعة من السفن.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تم تمديد مذكرة التفاهم، لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ انتهائها بنفس الشروط والأحكام السابقة.
مادة اعلانية
وفي ديسمبر 2022، أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة "عجلان" وإخوانه القابضة لبحث سبل الشراكة لإنشاء شركة جديدة تختص في تملك وتشغيل طرازات متنوعة من السفن.
وذكرت الشركة أن مدة المذكرة 6 أشهر من تاريخ توقيع المذكرة قابلة للتمديد.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"جبل عمر للتطوير" تعلن رفض التماسها على سداد مخالفات بـ357 مليون ريالالمبالغ تخص الربوط الزكوية عن الأعوام من 1434هـ إلى 2018م شركات
-
خسائر مفاجئة لـ "سوفت بنك" رغم عودة "صندوق الرؤية" للربحيةقلصت الشركة حصصها في شركات مثل "علي بابا" و"أوبر" قصص اقتصادية
-
"العربية للأنابيب" تفوز بعقد توريد أنابيب لـ"أرامكو" بـ 302 مليون ريالمدته 11 شهرا شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية