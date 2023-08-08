سوق السعودية
"العربية للأنابيب" تفوز بعقد توريد أنابيب لـ"أرامكو" بـ 302 مليون ريال
مدته 11 شهرا
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أعلنت الشركة "العربية للأنابيب" عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب لشركة "أرامكو" السعودية بقيمة تقدر بحوالي 302 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مده العقد تستمر حتى 11 شهرا.
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وأشارت إلى أن الأثر المالي سينعكس في الربع الأول والثاني من عام 2024م.
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