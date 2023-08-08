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الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
سوق السعودية

"معدنية" تقلص خسائرها الفصلية 7.8% إلى 7.65 مليون ريال

مع تحسن المبيعات وانخفاض تكلفة مدخلات الإنتاج

دبي - العربية.نت
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تقلص صافي خسائر الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 7.8% إلى 7.56 مليون ريال مقابل 8.2 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وزادت الخسائر على أساس ربع سنوي بنسبة 54.28% حيث سجلت في الربع الأول من العام نحو 5 ملايين ريال.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن أسباب انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تحسن المبيعات وانخفاض تكلفة مدخلات الإنتاج وتراجع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وارتفاع أرباح مرابحات وودائع بنكية.

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وتقلصت خسائر الشركة في فترة النصف أول من العام الجاري بنسبة 18.72% إلى 12.46 مليون ريال، مقابل 15.33 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن أسباب انخفاض الخسائر في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق تعود إلى انخفاض تكلفة مدخلات الإنتاج وتحسن مبيعات محاور المقطورات والمسبوكات المعدنية وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وارتفاع الإيرادات الأخرى وأرباح مرابحات وودائع بنكية.

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