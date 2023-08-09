غرامات نحو 300 مليون دولار ضد شركات تستخدام "واتساب"

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية 11 وسيطاً وشركة استثمارية بما في ذلك مؤسسات معروفة مثل "ويلز فارغو"، و"بي إن بي باربيا"، وبنك أوف مونتريال"، بفشلها في الحفاظ على خصوصية الاتصالات الإلكترونية واستخدام تطبيقات مثل "واتساب" و"iMessages" في التواصل فيما بينهم ومع العملاء لأغراض العمل.

وأقرت الشركات بأن سلوكها ينتهك أحكام حفظ السجلات لقوانين لجنة الأوراق المالية ووافقت على دفع غرامات مجمعة قدرها 289 مليون دولار.

مادة اعلانية

الجدير ذكره أنه منذ بداية العام اتخذت لجنة لجنة الأوراق المالية 30 إجراء مماثلا، وأمرت بغرامات تزيد عن 1.5 مليار دولار.