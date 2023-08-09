تراجع أرباح "صافولا" الفصلية 38.3% إلى 132 مليون ريال

تراجع صافي أرباح مجموعة صافولا بنسبة 38.26% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 132 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 213.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "صافولا" بنسبة 66.39% مقارنة بصافي ربح نحو 392.7 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت مجموعة صافولا، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن أسباب الانخفاض في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وارتفاع صافي تكلفة التمويل، وارتفاع المصاريف التشغيلية، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وجاء الانخفاض في صافي الأرباح على الرغم من انخفاض صافي خسائر قطاع التجزئة.

وبلغت إيرادات المجموعة في الربع الثاني من العام 2023 نحو 6.1 مليار ريال مقابل 6.9 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض 11.5%.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح "صافولا" بنسبة 8.29% إلى نحو 524.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 484.6 مليون ريال في النصف الأول من 2022.