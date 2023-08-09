تراجع الأرباح الفصلية لـ"أسمنت أم القرى" 79% إلى 1.8 مليون ريال

تراجع صافي ربح شركة أسمنت أم القرى في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 78.9% إلى 1.8 مليون ريال، مقابل 8.67 مليون ريال في الربع المقارن من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن هبوط الأرباح يرجع إلى انخفاض قيمة المبيعات بسبب تراجع كمية المبيعات، بالإضافة إلى الأثر المالي للعطل الفني في إحدى مكونات طاحونة الأسمنت رقم (1).

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وأشارت الشركة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية للربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وانخفضت إيرادات الشركة في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 36.4% إلى 37.8 مليون ريال، مقابل 59.48 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.