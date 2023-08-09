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أليانز السعودي الفرنسي
أليانز السعودي الفرنسي
سوق السعودية

مجلس إدارة "أليانز إس إف" يوافق على شراء 866 ألف سهم لبرنامج حوافز الموظفين

القرار ينتظر موافقة الجمعية العمومية

دبي - العربية.نت
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وافق مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني "أليانز إس إف" على شراء 866 ألف سهم عادي من أسهم الشركة بمبلغ أقصاه 10 ملايين ريال بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مجلس الإدارة وافق على شراء الأسهم بتاريخ 15 يونيو 2023، بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل وسيتم تمويل الشراء من النقد المتوفر بالشركة، والأسهم المشتراة لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.

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وذكرت أن القرار ينتظر التصويت عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية، والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن تستوفي الشركة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

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