"اليمامة للحديد" تتحول لخسارة بـ 47.4 مليون ريال في 3 أشهر

تحولت شركة اليمامة للصناعات الحديدية إلى تسجيل خسائر نحو 47.37 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية للشركة والمنتهي في 30 يونيو الماضي، مقابل نحو 0.55 مليون ريال أرباح في الربع المماثل من السنة المالية السابقة للشركة.

وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 164.7% في الربع الثالث من السنة المالية للشركة، مقارنة بخسائر نحو 17.89 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية للشركة.

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وأرجعت "اليمامة للحديد" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، التحول إلى الخسارة في الربع الثالث من السنة المالية للشركة، على أساس سنوي، إلى انخفاض أسعار البيع في قطاع الإنشاءات بنسبة 34.04% وهي أعلى من نسبة الانخفاض في تكلفة المبيعات التي بلغت 10.47% في نفس القطاع، مما أدى إلى انخفاض قيمة مبيعات القطاع بنسبة 15.89% على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 27.52%.

بالإضافة إلى تكوين مخصص انخفاض قيمة مخزون حديد التسليح البالغ 37.84 مليون ريال، وارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 11.88 مليون ريال وبنسبة 172% نتيجة ارتفاع أرصدة القروض قصيرة الأجل المستخدمة في تمويل مشتريات المواد الخام وارتفاع نسب الفوائد على التمويل عالمياً.

وتحولت الشركة إلى الخسارة بنحو 107.16 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بصافي ربح نحو 69.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة للشركة.