13 سبتمبر.. "بدجت السعودية" توزع 5% أرباحا نقدية عن النصف الأول
بواقع 0.5 ريال للسهم
قالت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" إن توزيعات الأرباح النقدية عن النصف الأول من العام الجاري ستتم ابتداءً من يوم الأربعاء 13سبتمبر 2023م عبر إيداعها لحسابات المساهمين البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية.
وأضافت في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء أن أحقية الأرباح تكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 24 أغسطس 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وذلك بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد والتي تمثل نسبة 5% من رأس المال بإجمالي مبلغ 35.6 مليون ريال.
وكان مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات قرر في اجتماعه بتاريخ 27 يوليو 2023م توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023م.
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