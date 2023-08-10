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سوق السعودية

ارتفاع أرباح "أسمنت القصيم" الفصلية 32% لـ38 مليون ريال

أرباح النصف الأول بلغت قيمتها 93 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة أسمنت القصيم، بنسبة 31.55% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 38 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 28.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "أسمنت القصيم" بنسبة 30.6% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 54.9 مليون ريال في الربع الأول من 20232.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى الارتفاع في عوائد الاستثمارات المالية وانخفاض إجمالي تكلفة المبيعات.

وعن سبب انخفاض الأرباح على أساس فصلي قالت "أسمنت القصيم" إنه يعود إلى الانخفاض في قيمة المبيعات، وذلك على الرغم من الانخفاض في تكلفة المبيعات والمصروفات البيعية والتسويقية والارتفاع في عوائد الاستثمارات المالية.

وخلال النصف الأول من 2023، حققت "أسمنت القصيم" أرباحا بلغت قيمتها 93 مليون ريال، مقابل 54 مليون ريال، في النصف الأول من 2022، بنسبة نمو 72%.

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