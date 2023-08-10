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مصنع جمجوم فارما
شعار "جمجوم فارما"
سوق السعودية

نمو أرباح "جمجوم فارما" 71.2% إلى 86.3 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفاع الإيرادات بنسبة 25.2% بسبب زيادة الطلب على منتجات الشركة

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة مصنع جمجوم للأدوية بنسبة 71.23% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 86.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 50.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي أرباح مصنع جمجوم للأدوية بنسبة 2.25% مقارنة بصافي ربح نحو 84.4 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت "جمجوم فارما" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الأسباب الرئيسية لارتفاع صافي الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 25.2% بسبب زيادة الطلب على منتجات الشركة، وإطلاق منتجات جديدة، والتحسن في أسعار بعض منتجات الأدوية الرئيسية للشركة.

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وكذلك طرأت زيادة هامشية على مصاريف البيع والتوزيع قدرها 1.1% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2022.

وأضافت أن التكاليف التمويلية تراجعت بنسبة 97.3 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ويعود ذلك إلى الخسائر التي تكبدتها الشركة في العام الماضي نتيجة انخفاض قيمة العملة وأثر ذلك على القرض الممنوح للشركة التابعة في مصر. وفي الربع الرابع من عام 2022 تم تحويل هذا القرض إلى أداة حقوق ملكية تابعة دائمة، وبالتالي فلن يؤثر أي انخفاض آخر في قيمة العملة على على صافي ربح الشركة بشأن هذا التعامل مع الشركة التابعة.

وخلال النصف الأول من 2023، ارتفع صافي أرباح "جمجوم فارما" بنسبة 81.6% إلى نحو 170.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 94 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

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