"سابتكو" تتحول للربحية بـ58.5 مليون ريال في الربع الثاني

تحولت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" إلى الربحية بنحو 58.54 مليون ريال في الربع الثاني من 2023 مقارنة بخسائر نحو 464 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، وخسائر نحو 47.4 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وأرجعت "سابتكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، التحول إلى الربحية بسبب 3 عوامل، هي ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لزيادة معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب وإيرادات موسم الحج.

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بالإضافة إلى تضمن الربع المماثل تسجيل انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية وتكاليف التمويل، بالإضافة إلى تحقيق خسائر في شركة زميلة.

وتحولت الشركة إلى الربحية في النصف الأول من 2023، بنحو 11.15 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر نحو 2.56 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

وسجلت "سابتكو" خسائر متراكمة نحو 288.87 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2023، تعادل نسبة 23.11% من رأس المال البالغ 1.25 مليار ريال.