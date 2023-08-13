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البابطين للطاقة
البابطين للطاقة والاتصالات
سوق السعودية

الأرباح الفصلية لـ"البابطين" تقفز 294% إلى41 مليون ريال

مع نمو المبيعات بمعدل 49% وانخفاض تكاليف الإنتاج

دبي - العربية.نت
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قفز صافي ربح شركة البابطين للطاقة والاتصالات بنسبة 294.23% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 41 مليون ريال، مقابل 10.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي، وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت الأرباح بنسبة 186.7% من 14.3 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى نمو المبيعات بمعدل 49% وانخفاض تكاليف الإنتاج مع تحسن أسعار البيع.

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وحققت الشركة إيرادات إجمالية في الربع الثاني من العام بلغت 534 مليون ريال، مقابل 358.6 في الربع المماثل من العام الماضي.

تراجع أرباح "المملكة القابضة" 31% لـ294 مليون ريال بالربع الثاني  شركات سوق السعودية تراجع أرباح "المملكة القابضة" 31% لـ294 مليون ريال بالربع الثاني 

ونما صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة187.4%، إلى 55 مليون ريال تقريبا، مقابل 19.1 في الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة نمو المبيعات بمعدل 51.9%، وانخفاض تكاليف الانتاج مع تحسن أسعار البيع.

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