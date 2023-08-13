انخفاض أرباح "مجموعة فتيحي" الفصلية 91% لـ851 ألف ريال

تراجع صافي ربح مجموعة فتيحي القابضة فى الربع الثاني من 2023، بأكثر من 90.7% ليصل إلى 851 ألف ريال، مقابل 9.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، أن انخفاض الأرباح يعود لتراجع توزيعات أرباح مستلمة من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة بنسبة 63.3% خلال الربع الثاني من عام 2023م حيث بلغت 5.3 مليون ريال، مقارنة بتوزيعات أرباح مستلمة خلال الربع الثاني من عام 2022م بلغت 14.4 مليون ريال.

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وقالت مجموعة فتيحي إن الأرباح تأثرت بانخفاض المبيعات بنسبة 18.5% حيث بلغت 10.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023م مقارنة بمبلغ 12.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2022م.

ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 10.8% حيث بلغت 6.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023م مقارنة بمبلغ 6 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2022م.

وذكرت "مجموعة فتيحي" أن هذه النتائج جاءت بالرغم من انخفاض الخسارة من حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة خلال الربع الثاني من عام 2023م حيث بلغت 1.5 مليون ريال مقارنة بخسارة بلغت 4.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2022م، وكذلك انخفاض مصروف الزكاة بنسبة 40% خلال الربع الثاني من عام 2023م حيث بلغت 0.9 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 1.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2022م.

وخلال النصف الأول من 2023، حققت الشركة أرباحا بلغت قيمتها 6.4 مليون ريال، مقابل 16.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2022، بنسبة تراجع 61.5%.