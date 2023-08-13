تراجع أرباح "أسمنت الشمالية" الفصلية 21% لـ19.6 مليون ريال

تراجع صافي ربح شركة أسمنت المنطقة الشمالية في الربع الثاني من 2023 بنسبة 20.7% إلى 19.6 مليون ريال، مقابل 24.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثاني من 2023 إلى 158 مليون ريال مقابل 133.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة نسبتها 18.4%.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض سعر البيع بالإضافة إلى إرتفاع معدلات المرابحات البنكية بشكل جوهري مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

وخلال النصف الأول من 2023، تراجعت أرباح "أسمنت الشمالية" 14%، إلى 41.3 مليون ريال، مقابل 41 مليون ريال، مقابل 48 مليون ريال، في النصف الأول من 2022.