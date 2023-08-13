تراجع أرباح "أسمنت الشمالية" الفصلية 21% لـ19.6 مليون ريال
41.3 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2023
تراجع صافي ربح شركة أسمنت المنطقة الشمالية في الربع الثاني من 2023 بنسبة 20.7% إلى 19.6 مليون ريال، مقابل 24.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.
وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثاني من 2023 إلى 158 مليون ريال مقابل 133.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة نسبتها 18.4%.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض سعر البيع بالإضافة إلى إرتفاع معدلات المرابحات البنكية بشكل جوهري مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل.
وخلال النصف الأول من 2023، تراجعت أرباح "أسمنت الشمالية" 14%، إلى 41.3 مليون ريال، مقابل 41 مليون ريال، مقابل 48 مليون ريال، في النصف الأول من 2022.
-
تراجع أرباح "المملكة القابضة" 31% لـ294 مليون ريال بالربع الثاني464.9 مليون ريال صافي أرباح النصف الأول من 2023 شركات
-
خسائر "مدينة المعرفة" تتراجع 82.4% في الربع الثاني إلى 1.5 مليون ريالمع ارتفاع المبيعات والتحسن في نسبة مجمل الربح شركات
-
"جبل عمر" تسجل خسائر 79.8 مليون ريال في الربع الثاني 2023بسبب تسجيل مخصص زكاة إضافي بمبلغ 190 مليون ريال شركات