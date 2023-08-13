تراجع أرباح "المملكة القابضة" 31% لـ294 مليون ريال بالربع الثاني

تراجع صافي أرباح شركة المملكة القابضة بنسبة 31% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 293.9 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 427 مليار ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي أرباح "المملكة القابضة" بنسبة 71.8% في الربع الثاني من 2023، حيث كانت أرباح الربع السابق 171 مليون ريال.

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وقالت شركة المملكة القابضة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق ارتفاع النفقات المالية.

وانخفض دخل توزيعات الأرباح، ارتفاع تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى، الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، بالإضافة الى الارتفاع في مصروف الزكاة. بالرغم من ارتفاع الحصة في نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، الارتفاع في إيرادات الفنادق والايرادات التشغيلية الأخرى، ارتفاع الإيرادات المالية، انخفاض في مصروف ضريبة الاستقطاع والدخل، بالإضافة الى ارتفاع مكاسب أخرى.

وخلال النصف الأول من 2023، تراجعت أرباح شركة المملكة القابضة 92.6%، إلى 464.9 مليون ريال، مقابل 6.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2022.