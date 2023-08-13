خسائر "مدينة المعرفة" تتراجع 82.4% في الربع الثاني إلى 1.5 مليون ريال
مع ارتفاع المبيعات والتحسن في نسبة مجمل الربح
تقلصت خسائر شركة مدينة المعرفة الاقتصادية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 82.4% إلى 1.5 مليون ريال مقابل 8.64 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 148.8% إلى 34.07 مليون ريال مقابل 13.69مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.
وأوضحت أن تراجع الخسائر جاء نتيجة ارتفاع المبيعات المحققة مضافاً إليه التحسن في نسبة مجمل الربح في الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الربع من العام السابق قد نتج عنه انخفاض في صافي خسارة الفترة.
كما تراجعت خسائر الشركة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 31% إلى 10.6 مليون ريال تقريبا، مقابل 15.36 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، نتيجة الارتفاع في المبيعات المحققة و التحسن في نسبة مجمل الربح في الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة ما نتج عنه انخفاض في صافي خسارة الفترة.
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