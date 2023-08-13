"الخدمات الأرضية" تحقق أرباحا 50 مليون ريال في الربع الثاني من 2023

حققت الشركة السعودية للخدمات الأرضية "الخدمات الأرضية" صافي ربح بلغ 49.9 مليون ريال، في الربع الثاني من العام الجاري مقابل خسائر بلغت نحو 67 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن السبب الرئيسي لتحقيق الأرباح في الربع الثاني من العام هو الزيادة في الإيرادات بمقدار 130.8 مليون ريال لتبلغ 626.47 مليون ريال وبنمو نسبته 26% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والناتجه عن ارتفاع حركة الطيران.

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أوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء بالرغم من الزيادة في تكلفة الإيردات بمقدار 77.7 مليون ريال ما نسبته 17% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وحققت الشركة ارتفاعاً في إجمالي الربح بمقدار 53.1 مليون ريال بنسبة 108% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وذكرت أن الأثر الإيجابي على نتائج الشركة يعود إلى انخفاض التكاليف الإدارية بمقدار 13.1 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، و زيادة أرباح الاستثمار في حصص الشركات المستثمر بها عن طريق حقوق الملكيه بمبلغ 7.9 مليون ريال، وانخفاض مخصص الزكاة خلال الربع الحالي بمقدار 35.8 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إضافة إلى زيادة الدخل من الودائع للآجل بقيمة 11.5 مليون ريال.

وعلى صعيد أرباح النصف الأول من العام الجاري ،حققت الشركة صافي ربح بلغ 89.9 مليون ريال بارتفاع قدره 175.8 مليون ريال ما نسبته 205% مقارنة بالفتره المماثلة من العام السابق والذي سجلت فيه الشركة خسائر بمقدار 85.9 مليون ريال.

وعزت الشركة السبب الرئيسي لتحقيق الأرباح إلى زيادة الإيرادات بمقدار 269.8 مليون ريال ما نسبته 29% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والناتجه عن الارتفاع التدريجي لحركة الطيران.

كما سجلت الشركة ارتفاعاً في إجمالي الربح بمقدار 110 مليون ريال،بنسبة 119% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالرغم من زيادة تكلفة الإيردات بمقدار 159.8 مليون ريال ما نسبته 19% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأشارت إلى أن الأثر الإيجابي على نتائج الشركة في النصف الأول من العام الجاري يعود إلى زيادة أرباح الاستثمار في حصص الشركات المستثمر بها عن طريق حقوق الملكية بمبلغ 14.7 مليون ريال ، إضافة إلى زيادة الدخل من الودائع للآجل بقيمة 22.1 مليون ريال.

كما انخفضت المصاريف الإدارية بمقدار 14.1 مليون ريال و مخصص الزكاة بمقدار 42.1 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق،وذلك بالرغم من تسجيل الشركة أرباحا من بيع أسهمها المستثمرة في سوق الأسهم المحلي بقيمة 23.7 مليون ريال في أرباح الربع الاول من العام السابق.